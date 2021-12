Grupo teatral lança livro e faz mostra cênica

O Núcleo Viansatã de Teatro Ritual, que há sete anos se dedica à pesquisa cênica inpirada na filosofia do francês dramaturgo Antonin Artaud e entrecruza rituais sagrados e energia sexual como motriz de criação, lança na segunda-feira, 19, o primeiro livro de uma trilogia.

A obra A Danação de Tristão e Isolda: Filtro, Vitral, Perfume será lançada na Bouche de L'Enfer (Boca do inferno, em francês), sede do grupo, localizado no Largo Cruzeiro de São Francisco, 21, 1º andar, no Pelourinho.

A diretora teatral, Amanda Maia, integrante do grupo— "bruxa há 16 anos "— assina o texto que é ilustrado pelo monge Victor Diomondes, desenhista da companhia. Ela afirma que faz uma adaptação do mito medieval Tristão e Isolda e que após o lançamento será exibida mostra cênica homônima à obra literária.

Cigana

Amanda Maia, que dirigiu os espetáculos Salomé, Lumus e Cirque por Julieta, uma Rapsódia Viansatânica, afirma que nesta versão o príncipe Tristão vira um padre de uma paróquia, o rei Marc, um grande empresário, dono de cabaré; e a princesa Isolda é uma cigana que vende ervas e vai trabalhar no cabaré de Marc.

"Todos os trabalhos do nosso grupo tem como tema central a paixão. Depois de dirigir Salomé, pensei em continuar pesquisando este sentimento e nos voltamos para o mito medieval" afirma, destacando que, depois, surgiu a ideia do livro.

Se no mito medieval, a poção do amor é responsável por fazer Tristão e Isolda se apaixonarem, no livro, quem aproxima os dois é a personagem Belladona, beata da paróquia de Tristão.

Sarau

O número de espectadores para a mostra cênica é bem limitado. Apenas 24 pessoas serão abrigadas no espaço. Amanda Maia justifica dizendo que o teatro ritualizado necessita de uma conexão maior com as pessoas.

No evento acontece ainda a 5ª Mostra Caótica do Arco do Graal, que mostrará o processo de criação do primeiro de três espetáculos, que tem estreia prevista para o dia 9 de agosto.

