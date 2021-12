Grupo Cultura e Sexualidade lança 1º livro nesta quarta

O Grupo de Pesquisa Cultura e Sexualidade (CUS), vinculado ao Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), lança coletânea de textos com parte da produção acadêmica de seus integrantes nesta quarta-feira, 11, a partir das 19h30, no foyer da Sala de Arte - Cinema da UFBA, no Vale do Canela. O evento integra a programação do IX Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (ENECULT), que ocorre até a sexta, dia 13.

Estudos e políticas do CUS - Grupo Cultura e Sexualidade é editado pela Edufba (Editora da Ufba) e organizado pelos coordenadores do grupo e professores da UFBA, Leandro Colling e Djalma Thürler, que também assinam a introdução da publicação.

No total, são 14 textos com análises e reflexões ligadas aos estudos queer, corrente teórica que critica a imposição da heterossexualidade como norma universal e propõe a positivação do termo queer, originalmente utilizado como insulto contra homossexuais.

A maioria dos textos do livro analisam produtos e fenômenos da cultura contemporânea, como revistas juvenis, ficções televisivas e produções cinematográficas, teatrais e literárias.

