Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá participam do 'Domingo no TCA'

Para encerrar a temporada 2016 do projeto “Domingo no TCA”, a Sala Principal do Teatro Castro Alves receberá no próximo domingo, 4, o bate-papo “Você é o que Lê” comandado pelos jornalistas Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá. O evento será apresentado pela jornalista Pâmela Lucciola e terá o ator baiano Lázaro Ramos como mediador.

O projeto aborda a leitura e a literatura como espelho do mundo contemporâneo. Durante a roda, o trio compartilha com o público uma conversa descontraída em que tudo é incluído como literatura: redes sociais, correntes do WhatsApp, as cartas de amor e os ganhadores do prêmio Nobel.

Os ingressos para o projeto custam apenas R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e serão vendidos somente no dia do evento, a partir das 9h, com acesso imediato do público.

adblock ativo