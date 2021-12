Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá debatem em SSA

Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá vão estar juntos no evento "Você é o que você lê", na terça-feira, 10 de maio, às 19h, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. As senhas serão distribuídas na livraria a partir das 10h do dia 09 de maio.

O encontro propõe um diálogo sobre a influência da leitura na infância e na formação dos autores, até a construção dos seus últimos títulos, além de provocar a reflexão sobre os novos formatos consumidos nas redes sociais e novas mídias, colocando em questão os impactos dessa leitura na formação da sociedade contemporânea.

adblock ativo