Glauber Rocha recebe lançamento de livro sobre mulheres cineastas

"Antes que o cinema fosse indústria e entretenimento de massa, ele era uma novidade tecnológica, uma descoberta da transição do século XIX para o século XX. Com raízes tanto na ciência quanto na arte, o cinema intrigava, desafiava, convidava criativos de todas as disciplinas a compreender e utilizar suas possibilidades. As mulheres, em massa, responderam a esse desafio".

É essa constatação escrita pela crítica de cinema Ana Maria Bahiana que abre o livro Mulheres atrás das câmeras: as cineastas brasileiras de 1930 a 2018. A publicação será lançado neste domingo, 3, na Livraria LDM do Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha e se propõe a pensar e homenagear o trabalho das mulheres por trás das câmeras do cinema nacional.

A publicação é composta por filmografia, histórias e biografias de pioneiras como, Cléo de Verberena, Carmen Santos (produtora e criadora de estúdios) e Gilda Abreu (roteirista e diretora), e diretoras ainda em atividade como Anna Muylaert e Suzana Amaral, além de 27 artigos organizados pelas jornalistas e pesquisadoras Luiza Lusvarghie Camila Vieira da Silva.

"A ideia do livro surgiu porque bibliografias sobre mulheres no cinema são praticamente escassas no Brasil. Então decidimos documentar o que já fizeram e o que está sendo feito no país", conta Luiza Lusvarghie.

A organizadora também lembra da falta de mulheres nas áreas de roteiro e direção, e destaca os estereótipos que atingem determinadas profissões. "É visto com naturalidade mulheres dirigindo comédias românticas, por exemplo. Mas a imagem de quem dirige filmes sobre a favela ou o drama policial ainda está na figura masculina. É o mesmo estereótipo que atinge as áreas do jornalismo e da economia", afirma.

Apesar disso, a também organizadora Camila Vieira acredita que nos últimos anos o cenário vem melhorando. "Mais mulheres vem se destacando principalmente por causa do barateamento dos custos de produção e do maior acesso aos equipamentos. Por outro lado, o atual cenário de políticas públicas federais para o cinema brasileiro é de desmonte das conquistas para o setor", ressalta.

O evento de lançamento do livro Mulheres atrás das câmeras integra a programação do XV Panorama Internacional Coisa de Cinema. No mesmo dia, haverá uma roda de conversa abordando as dificuldades e caminhos para as mulheres que fazem cinema atualmente no Brasil. A mesa será formada pelas críticas Amanda Aouad e Cecília Barroso e pelas cineastas Marília Hughes e Ceci Alves.

adblock ativo