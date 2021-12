Gilucci Augusto lança livro com roda de conversa no Icba

O lançamento do livro 'Nuances – Entre Luzes e Sombras', de fotógrafo e artista audiovisual baiano Gilucci Augusto, acontece nesta quarta-feira, 31, às 18h30, na Biblioteca do Goethe-Institut Salvador Bahia (Icba). O evento ainda conta com uma roda de conversa, com o tema 'Arte contemporânea em tempos de crise'.

A programação conta com o músico e líder ativista quilombola Ananias Viana; a contadora de história e professora universitária Luciene Souza; a dançarina, pesquisadora e professora universitária Vânia Oliveira; o artista multilinguagem Yuri Tripodi; o diretor teatral e poeta João Finguer, e a professora universitária Rita Queiroz.

É o primeiro livro literário do autor, que reúne textos que vinham sendo divulgados despretensiosamente em suas redes sociais, ao longo dos últimos três anos. Gilucci é acostumado a ser visto como um artista das imagens e procura entrar na cena literária sem perder a imagem simbólica que dá sentido a todos os seus trabalhos: o devaneio.

