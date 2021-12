Garoto de 10 anos lança livro sobre suas ações de solidariedade

Com apenas 10 anos, Gabriel Weber, escreveu o livro "10 anos de Aventuras", que será lançado nesta sexta-feira, 11, às 18h, no Shopping Bela Vista, em Salvador. Ao contrário do que muitos pensam, o livro de Gabriel não conta histórias de uma criança levada e aventuras típicas de um menino da sua idade, e sim, das atividades para ajudar os mais necessitados.

Gabriel é sócio-protetor das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) desde os seis anos, quando começou a doar parte de sua mesada para ajudar a entidade. O garoto traz em sua obra um relato de suas iniciativas em benefício das pessoas acolhidas pela instituição do Anjo Bom da Bahia.

Toda renda obtida com as vendas do livro, será direcionada para as Obras Sociais Irmã Dulce. “Estou muito feliz com esse livro. Espero que as pessoas que leiam se sensibilizem e façam algo para melhorar o mundo”, declara Gabriel, de acordo com a nota. Para ajudar na divulgação, Gabriel criou uma página no Facebook "Faça sua parte para mudar o mundo , um grupo no aplicativo WhatsApp e um canal no Youtube "PUMM" (Por um Mundo Melhor).

Da Redação

