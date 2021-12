Garagem Literária movimenta cidade de Ipirá

O projeto Garagem Literária vai levar poesias e narrativas curtas todas as terças do mês de fevereiro e 01 e 08 de março, das 16h às 19h, na rua José Gabriel, nº 370, para Ipirá, cidade a 210 km de Salvador.

O encontro tem como proposta aprofundar o universo literário durante a criação do diálogo e compreensão da escrita através da transmissão de técnicas e práticas entre os participantes, convidados e a coordenadora artística do evento, Inaê Sodré.

O evento - gratuito para a população -, terá convidados especiais como o escritor Iago Gomes que participa do tema Contos e adentra todo o seu universo, expondo suas experiências e criando um diálogo entre o público presente. Além dele, os participantes contarão com as presenças do jornalista Francis Juliano e da pedagoga Priscila Martins que aplicarão técnicas de Crônica e Escrita Criativa nos próximos encontros.

Oficina

Marcada para acontecer sempre as terças, a oficina tem duração de 3h e quatro encontros marcados e teve início ontem com a participação do músico e poeta Pedro Sena que realizou uma análise entre poesia e imagem. Nos próximos, serão discutidos temas de contos, crônicas e escrita criativa para crianças.

E para fechar o evento, no dia 12 de março, às 19h, no Centro Cultural Elofilo Marques, será realizado um Sarau com apresentações musicais e teatrais com o coletivo Importuno Poético e o cantador João Sereno para celebrar o resultado dos encontros.

adblock ativo