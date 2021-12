Funceb abre inscrições para Oficina de Criação Poética

Estão abertas as inscrições, até este domingo, 5, para a 2ª edição do Escritas em Trânsito, projeto organizado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), com oficinas gratuitas, ministradas por autores da literatura contemporânea de língua portuguesa. O primeiro curso programado é a Oficina de Criação Poética: Poesia no Corpo e na Palavra, com Marina Wisnik. Os encontros vão ocorrer entre os dias 13 e 15 de maio (segunda a quarta), das 14 às 18 horas, na Sala Multiuso da Diretoria de Audiovisual (Dimas), nos Barris, em Salvador. As inscrições devem ser feitas através de formulário online disponível em www.fundacaocultural.ba.gov.br/escritasemtransito. Ao total são oferecidas 20 vagas.



A Poesia no Corpo e na Palavra visa sensibilizar e instrumentalizar os participantes à criação poética, transitando entre a teoria e a prática. Trabalhando conceitos como livre associação, rima, verso, metáfora e síntese, o oficinando deverá ampliar seu repertório acerca do tema, aventurar-se na criação de poesias e refletir coletivamente sobre as produções realizadas no grupo. O participante será também estimulado a resgatar sua memória corporal no processo criativo.

Até o início de 2014, serão ao total 14 cursos oferecidos, todos com 20 vagas, conduzidos, além de Marina, por Allan da Rosa, Antonio Cicero, Bruna Beber, Carol Bensimon, Joca Reiners Terron, José Luiz Passos, Laura Erber, Luiz Antonio de Assis Brasil, Marília Garcia, Noemi Jaffe, Ondjaki, Paulo Henriques Britto e Ricardo Domeneck. As inscrições vão ser abertas individualmente ao longo do ano.









