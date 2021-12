Francês Patrick Modiano ganha Prêmio Nobel de Literatura

O escritor francês Patrick Modiano ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, informou a Academia Sueca nesta quinta-feira.



A academia disse que o prêmio de 8 milhões de coroas suecas (1,1 milhão de dólares) foi concedido em face "da arte da memória com a qual ele tem evocado o mais insondável dos destinos humanos e revelou a vida-mundo (do período) da ocupação".

As obras de Modiano se voltam para a memória, o esquecimento, a identidade e a culpa, frequentemente durante o período da ocupação alemã da França na Segunda Guerra Mundial.



"Daria para dizer que ele é um Marcel Proust do nosso tempo", disse Peter Englund, secretário permanente da Academia Sueca, falando aos jornalistas.

Entre as cerca de 30 obras de Modiano se incluem "Les Boulevards de Ceinture", que ganhou o Grande Prêmio do Romance da Academia Francesa, em 1972, e "Rue des Boutiques Obscures", pelo qual conquistou o prêmio Goucourt pelo conjunto de sua obra, em 1978. Seu último romance, recém-lançado, é "Pour que Tu ne te Perdes pas dans le Quartier".



O prêmio de Literatura foi o quarto Nobel a ser concedido este ano. A premiação recebe o nome do inventor da dinamite Alfred Nobel e é entregue desde 1901 por feitos em ciência, literatura e paz, de acordo com seu testamento.

