Fonoaudióloga Valéria Leal estreia no mundo da literatura com ficção policial

A perita forense Isadora trabalha na fictícia Agência Nacional de Inteligência, órgão com sede no Rio de Janeiro, e, ao lado do jornalista investigativo Beto Lopez, busca desvendar crimes que acontecem desde as favelas cariocas até o Planalto Central em "O Crime por um Fio", escrito pela fonoaudióloga Valéria Leal, que será lançado em Salvador.

A ideia do livro surgiu a partir do curso que Valéria fez em fonoaudiologia forense no Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). A área aplica a ciência da comunicação em processos judiciais, com reconhecimento de voz ou perfil comunicativo dos suspeitos. "Observei os casos retratados ali, que tem uma equipe de segurança com 14 fonoaudíologos forenses, e selecionei dez que vão de sequestro até evasão de divisas", explicou.

A inspiração para a protagonista foi a perita forense Maria do Carmo Gargaglione, que comanda o setor no MP-RJ. "Ela atuou em alguns casos famosos, mas o livro é de ficção inspirado em histórias reais. Costumo dizer que tem altas doses de realidade e ficção", disse.

O livro também é uma homenagem póstuma ao pai dela, Manuel Leal, jornalista assassinado em 1998, quando denunciava desvios de verbas e obras superfaturadas. "A partir disso, me interessei um pouco mais na parte da perícia dentro da minha própria formação que é fonoaudiologia", afirmou.

O lançamento de "O Crime por um Fio" será na terça-feira, às 19h, na na Galeria Luiz Fernando Landeiro Arte Contemporânea, na Rua da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

