Salvador entra no cenário dos grandes eventos de literatura do país com a primeira Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece de 9 a 13 de agosto, ocupando 11 espaços do bairro histórico da capital baiana. Serão mais de 50 atividades entre saraus, conferências, apresentações teatrais, contação de história e lançamento de livros. A abertura será às 20h na Igreja de São Francisco, com um Sarau de Maria Bethânia, em uma apresentação para convidados.

A Flipelô é parte da comemoração dos 30 anos da Fundação Casa de Jorge Amado e homenageará Jorge Amado, Zélia Gattai e Myriam Fraga.

O evento é uma realização da Fundação casa de Jorge Amado, em co-realização com o SESC. Tem o apoio do Ministério da Cultura, Instituto CCR e Governo do Estado da Bahia.

O Secretário Estadual de Cultura, Jorge Portugal, informou que lançará seu primeiro livro de ficção, 'Porque o Suabé não molha o mapa', na Flipelô.

Roberto Aguiar*

Flipelô: Salvador terá evento internacional de literatura

A jornalista do A TARDE Kátia Borges, Moares Moreira, Jussara Silveira, Emicida, Jackson Costa e o Professor Pasquale são outros nomes de destaques da primera edição do Flipelô. Entre as participações Internacionais, destaque a para a jornalista portuguesa Alexandra Kucas Coelho e a romancista Leonora Milano, da França, com origem camaronesa, cuja obra reflete sobre a diáspora negra.

Os livros terão o Terreiro de Jesus como o ponto de encontro das bibliotecas itinerantes. As crianças terão a Festa dos Erês, na Areba Sesc.

A programação completa da Flipelô estará disponível, a partir das 15h, no site do evento. Toda a programação será gratuita.

*Sob supervisão do editor-coordenador Marcos Casé.

