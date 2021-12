Flipelô ganha ruas, largos e casarões do Centro Histórico em agosto

De 8 a 12 de agosto, o Centro Histórico de Salvador recebe a segunda edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que este ano homenageia o escritor João Ubaldo Ribeiro.

Com o tema "A amizade é o sal da vida", do escritor Jorge Amado - grande amigo de JOão Ubaldo -, a Flipelô vai promover mais de 50 atividades gratuitas que ganham as ruas, largos, praças e casarões do Pelourinho, além de 13 espaços culturais. Cerca de 50 mil participantes são esperados para esta edição.

A novidade deste ano é a Rota Gastronômica Amados Sabores, que conta com a participação de 20 restaurantes do Centro Histórico. Os estabelecimentos vão produzir pratos com receitas inspiradas no livro "A Comida Baiana de Jorge Amado", de autoria da filha do escritor, Paloma Amado.

Além disto, o evento vai reunir autores nacionais e internacionais, que participam de mesas de debates, bate-papos com jovens, lançamentos de livros, saraus de poesia e slans e da programação infantil. Haverá ainda exposições, apresentações teatrais e shows musicais.

Uma programação paralela será realizada por instituições com sede no Centro Histórico, e 46 lojas da região vão oferecer descontos nas compras realizadas durante os cinco dias do evento. Nas ruas, monitores cuidarão da orientação ao público.

São aguardados 50 mil participantes para a segunda edição do evento (Foto: Leto Carvalho | Divulgação)

