Flipelô divulga datas da quarta edição, que acontece em 2020

As datas para a quarta edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece em 2020, foram divulgadas nesta terça-feira, 3, pelo perfil do evento no Instagram. Segundo a produção do evento, este ano a Flipelô acontece de 12 a 16 de agosto.

Ainda não foi divulgado quem será o escritor homenageado, mas a produção já fez uma brincadeira com quem adivinhasse quem seria o nome escolhido para a homenagem deste ano. Entre os palpites do público, estavam autores como Graciliano Ramos e Ariano Suassuna.

