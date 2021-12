Flipelô começa nesta quarta com sarau de Maria Bethânia em Salvador

A partir desta quarta-feira, 9, Salvador entra no cenário dos grandes eventos de literatura do país. Isso porque, a primeira Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) começa nesta quarta e segue até o domingo, 13.

A abertura do evento, que ocupará 11 espaços do Centro Histórico, será às 20h, na Igreja São Francisco, com um Sarau de Maria Bethânia. O evento é restrito para convidados.

O projeto, que tem o apoio do Ministério da Cultura, Instituto CCR e Governo do Estado da Bahia, faz parte da comemoração dos 30 anos da Fundação Casa de Jorge Amado e homenageará Jorge Amado, Zélia Gattai e Myriam Fraga.

Até o domingo, a Flipelô reunirá mais de 50 atividades entre conferências, apresentações teatrais, contação de história, lançamento de livros e saraus. Nomes como Kátia Borges, jornalista do A TARDE, Moraes Moreira, Jussara Silveira, Emicida, Jackson Costa e o Professor Pasquale estarão presentes na primeira edição do evento.

Entre as participações internacionais, o destaque é a jornalista portuguesa Alexandra Kucas Coelho e a romancista Leonora Milano, da França, cuja obra reflete sobre a diáspora negra.

Os interessados em participar do evento, podem conferir a programação completa da Flipelô no site do evento. Toda a programação será gratuita.

Casa do Benin

A Fundação Gregório de Matos (FGM), responsável pela realização do Flipelô, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), disponibilizará uma programação cultural complementar na Casa do Benin (Pelourinho), nos dias do evento.

Na quinta-feira, 10, será realizada uma contação de contos quilombolas com Lise Arruda e uma roda de conversa com o escritor Vilson Caetano.

Ainda na quinta, às 17h, haverá um sarau e o lançamento da antologia poética "O diferencial da favela – poesias e contos de quebrada".

Na sexta-feira, 11, crianças poderão ouvir a contação de histórias infantis com a escritora Patrícia Matos. As atividades se encerram às 14h do sábado, 12, com uma roda de conversa e lançamento do livro infantil "Adjokè e as palavras que atravessaram o mar".

Trânsito

Para facilitar e controlar o tráfego de veículos na região, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuará com rondas e monitoramento do trânsito, além de evitar o estacionamento irregular. A Transalvador afirma que não vai colocar barreiras na região.

