Flipelô começa com debate sobre liberdade

A abertura da segunda edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) ocorreu no início da noite desta quarta-feira, 8, no Teatro do Sesc-Senac, Centro Histórico de Salvador, com mesa de debate sobre o tema Escravidão e Liberdade.

O evento é realizado pela Fundação Casa de Jorge Amado e pelo Sesc, com previsão de receber, aproximadamente, 50 mil pessoas até o próximo domingo, 12.

Com programação totalmente gratuita, as mais de 120 atividades da Flipelô estão distribuídas em 14 espaços no Pelourinho.

Segundo a diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga, a estrutura do evento foi ampliada este ano e contará com atividades para o público infantil. O público tem à disposição monitores que orientam sobre as atividades nos diversos espaços.

Os visitantes também encontrarão 58 lojas identificadas com a flâmula da Flipelô, que oferecerão descontos especiais para os participantes.

Homenageado

Esta edição da Flipelô homenageia o escritor itaparicano João Ubaldo Ribeiro (1941-2013). Em alusão à ligação entre João Ubaldo e o colega de escrita Jorge Amado, o tema do evento é “A amizade é o sal da vida”.

