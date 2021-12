Flipelô começa com debate e show de Mateus Aleluia nesta quarta

Começa nesta quarta-feira, 8, e segue até domingo, 12, a segunda edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que reúne debates, lançamentos de livros, apresentações artísticas e outras atividades em diferentes espaços do Centro Histórico de Salvador.

A abertura oficial do evento será realizada às 18h, no Teatro Sesc Senac Pelourinho, com a mesa de debate "Escravidão e Liberdade". Participam da discussão os historiadores Lilia Schwarcz (SP), João José Reis (BA) e Wlamyra Albuquerque (BA).

Na sequência, acontece o lançamento do livro "Dicionário da escravidão e liberdade", organizado por Lilia Schwarcz e Flávio Gomes.

Às 20h, o músico baiano Mateus Aleluia apresenta o Concerto Afro Barroco, acompanhado do grupo Bonde Musical. O show acontece no Largo do Pelourinho, com entrada gratuita.

Atividades

Até domingo, a programação da Flipelô vai ganhar espaços como o Terreiro de Jesus, Galeria Solar Ferrão, Faculdade de Medicina, Museu Eugênio Teixeira Leal e Café teatro Zélia Gattai, entre outros.

Entre as atividades desta quinta, 9, estão aberturas de exposições, oficina e contação de histórias, apresentação literomusical, mesa de debate, roda de conversa e performance musical.

