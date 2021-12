Flip: página aberta para o virtual

Em linha reta, são 1.316 quilômetros que separam as cidades de Paraty, no Rio de Janeiro, e Salvador. Seguindo pela estrada, a distância aumenta: 1.787 quilômetros. Para quem tem internet, entretanto, é coisa pouca: a Feira Literária de Paraty (Flip) começa nesta quarta, 3, e, para alegria geral da nação, terá transmissão online das mesas literárias.

Isto significa que os amantes da literatura que estejam impossibilitados de marcar presença na Flip poderão acompanhar os debates e saber o que pensam seus autores favoritos, além de conhecer novos, é claro. A programação será transmitida pelo site do evento.

Curador desta edição da Flip, que termina no domingo, o jornalista Miguel Conde conta que a transmissão via internet é uma forma de democratizar o festival. "É uma maneira de atender às pessoas que, por um motivo ou outro, não puderam viajar a Paraty para o evento, mas que querem aproveitar, em tempo real, a oportunidade única de verem bons autores reunidos discutindo literatura", afirma.

No line-up da Flip deste ano, diversas gerações de autores aparecem representadas: veteranos como Milton Hatoum, autor de Relato de Um Certo Oriente, dividem espaço com as novas gerações, representadas por gente como Alice Sant´Anna, que lançou este ano Rabo de Baleia, seu terceiro livro.

Nomes como Daniel Galera, Nicolas Behr e a americana Lydia Davis também aparecem na programação. Neste ano, a Flip privilegia também a mistura da literatura com outras linguagens artísticas, como cinema e música, a partir de presenças como Nelson Pereira dos Santos e Maria Bethânia.

Programação

A abertura oficial da Flip acontece nesta quarta, às 19 horas, com conferência do escritor Milton Hatoum sobre Graciliano Ramos, homenageado desta edição do evento. Em seguida, às 21h30, acontece show do cantor Gilberto Gil, às 21h30, num show intimista de voz e violão. No repertório da apresentação, estão alguns dos maiores sucessos da carreira de Gil, que já tocou na noite de estreia do Festival Literário, em 2003.

Graciliano Ramos ganha ainda uma mesa temática, que acontece na sexta-feira, às 10 horas, e reúne Dênis de Moraes, biógrafo de Graciliano, Sérgio Miceli, sociólogo, e Randal Johnson, brasilianista.

Na sexta, os destaques ficam por conta de duas mesas: uma sobre Fernando Pessoa e a outra sobre Nelson Pereira dos Santos. Na primeira, que acontece às 19h30, a cantora Maria Bethânia se encontra com a imortal da Academia Brasileira de Letras Cleonice Berardinelli para ler fragmentos da obra de Fernando Pessoa.

Em seguida, às 21h30, o cineasta Nelson Pereira dos Santos conversa com Miúcha sobre sua trajetória, e destaca as adaptações que fez para o cinema de livros de Graciliano Ramos, como Vidas Secas e Memórias do Cárcere.

No sábado, a programação apresenta uma mesa com o cineasta Eduardo Coutinho, com mediação de Eduardo Escorel, montador do clássico do documentário nacional Cabra Marcado Pra Morrer (1984).

Manifestações

A onda de protestos que tem tomado as ruas de todo o País também se tornou pauta para a edição deste ano da Flip. Diante dos acontecimentos, a organização adicionou três mesas ao evento, e que também serão transmitidas online.

A primeira delas acontece na noite de quinta, às 21h30, e discute ativismo social e imprensa, com participação de Juan Arias, correspondente do El País no Brasil, o poeta Fabiano Calixto, o coordenador da rede Fora do Eixo Pablo Capilé e o escritor Marcus Vinícius Faustini.

O segundo debate acontece no sábado, às 19h30, com T.J. Clark, Tales Ab'Saber e Vladimir Safatle. No mesmo dia, às 21h30, será realizada a terceira mesa de discussões sobre as manifestações, esta com presença de Marcos Nobre e André Lara Resende.

adblock ativo