Flip inicia venda de ingressos nesta segunda-feira

A venda de ingressos para a Flip 2015 começou nesta segunda-feira, 1º. O preço do ingresso para a programação principal na tenda dos autores é de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O limite é de duas entradas por mesa para cada comprador. O evento será realizado entre os dias 1º e 5 de julho. Os destaques desta edição são os escritores Roberto Saviano, Richard Flanagan e David Hare.

Outro atração importante é Jean Plantureux, cartunista do jornal francês Le Monde desde 1972. Ele vai dividir a mesa com Riad Sattouf (ex-Charlie Hebdo) e Rafa Campos, no sábado, 4/7, às 15 horas.

Os ingressos estarão à venda pelo site da Tickets for Fun, em pontos de venda e pelo telefone 4003-5588. A organização recomenda que se faça um cadastro prévio para agilizar a compra. Cada pessoa poderá adquirir até dois ingressos por mesa.

