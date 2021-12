FliCaixinha celebra a magia das histórias infantis

Celebrando as histórias infantis e todas suas possibilidades, a festa literária FliCaixinha começa neste sábado, 26, no Espaço Caixa Cultural. O evento vai reunir gratuitamente escritores, contadores de histórias, peças teatrais e espetáculos de musicalização em dois dias de programação, incentivando a imaginação dos pequenos através da palavra escrita e falada.

Neste sábado, às 15h, um encontro com o escritor Ilan Brenman dá início à programação. Nascido em Israel, Brenman já publicou mais de quarenta livros, entre eles o best-seller Até as princesas soltam pum (Brinque Book). Além disso, já ganhou três prêmios da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Na FliCaixinha, o autor pretende ressaltar a importância da leitura para os pequenos. “Faço questão de marcar a questão do livro, da palavra escrita. Precisamos criar obras literárias que cheguem às crianças, precisamos ir aonde elas estão. Monteiro Lobato, por exemplo, fazia isso, botava um livro debaixo do braço e viajava”.

A palavra escrita, porém, não é o único formato pelo qual histórias podem chegar ao público infantil. Às 17h, o grupo musicoteatral Dona Zefinha, do Ceará, vai apresentar o espetáculo Ch@furdo, peça sem falas que conta a história de três irmãos que tentam fazer uma apresentação musical. “O livro nada mais é do que uma história contada, que pode ser oral ou pode ser escrita. E nossos espetáculos são histórias criadas por nós”, afirma Paulo Orlando, membro do grupo.

Ainda neste sábado, a baiana Carolina Bacelar, autora de Cirilo, O Dragão que Sonhava Ser Bombeiro (Solisluna), interage com o público às 16h, enquanto Gabriel Macêdo encerra a tarde com uma atividade de musicalização infantil.

Imagem e texto

O baiano Adilton Passos dá o pontapé inicial na programação deste domingo, 27, às 15h. O estreante – seu primeiro livro, As Mulheres Abayomi (Solisluna), foi publicado este ano – é ilustrador graduado na Universidade Federal da Bahia e explica de onde veio o contato com o mundo das histórias infantis. “O livro infantil é mais complexo até que o livro adulto. Nele, você tem que conseguir uma harmonia entre o texto e a imagem e ainda dar espaço para a imaginação”, diz.

Também escritor e ilustrador, Odilon Moraes foi vencedor em duas ocasiões do prêmio Jabuti e participa da FliCaixinha às 16h. “Na literatura infantil, estamos falando para um público que ainda não tem a experiência de leitura. Então é um público que não diferencia muito bem a imagem e a palavra”. Por isso, o autor explora todas as possibilidades de relação entre as duas linguagens. “A ilustração, que antes era apenas uma tradução, agora pode inclusive discordar da escrita”, explica. É o que acontece em seu último livro, Rosa (Olho de Vidro), onde as imagens contam a saga de um personagem, enquanto as palavras exploram a história de outro.

Às 17h, o ator Fernando Espiga apresenta a peça teatral Mágico Mar. E ao final do evento, a criançada ainda vai poder ver uma contação de histórias musicada com Luciana Ávila e Marcos Bezerra (nos instrumentos). Ela, que é formada em Análise de Sistemas, entrou no mundo das histórias através da educação infantil e desde então se profissionalizou na arte. “A oralidade traz a interação. A palavra falada, o contato, o olhar, tudo isso cria uma empatia que funciona como um fio de conexão e gera uma espécie de magia”, conta.

