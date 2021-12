Flica: violência e opressão são temas de escritores

Dois importantes nomes da literatura contemporânea internacional transformaram a sua produção literária em ação política. A escritora e poeta americana Sapphire, autora do best seller Preciosa (1996), e o autor e jornalista nigeriano Helon Nabila questionam, nas páginas dos seus livros, importantes questões atuais, como violência e novas formas de expressão do colonialismo.

Eles passaram pela Festa Literária Internacional da Bahia (Flica) no último sábado para participar de duas disputadas mesas de discussão. O grande evento encerrou a sua programação de cinco dias ontem, na cidade de Cachoeira.

Sapphire (pseudônimo de Ramona Lofton) escreveu Preciosa há quase 20 anos, mas os temas ali apresentados permanecem extremamente atuais: uma jovem negra e obesa vive com uma mãe violenta, além de estar grávida após sofrer abuso do pai. Portanto, nada mais justo que ela revisite esse universo de violência em O Garoto, livro lançado na Flica pela editora Record.

Dessa vez, a narrativa acompanha Abdul Jones, filho de nove anos de Preciosa. Depois da morte da mãe, o menino entra no mesmo ciclo vicioso de violência. Assim como Preciosa encontra nas letras um escape da realidade, Abdul se acha na dança.

Segundo a autora, ela quis ir mais fundo em O Garoto. "Eu quis procurar mais nuances e um psicologia mais profunda. Em Preciosa, estava muito claro quem era a vítima e o algoz. Nesta obra há uma personalidade muito mais complexa. O que acontece com uma criança quando ela é exposta a muitas violências?", questiona.



Além disso, Sapphire explica que a maldade do protagonista se manifesta como uma espécie de mecanismo para sobreviver na opressão. Ela diz que algumas crianças são reduzidas a nada e, por isso, tentam resgatar o seu poder.

"Ele faz o que é preciso para permanecer vivo. Isso é o que algumas pessoas não entendem. Eu realmente quis explorar essa dimensão psicológica. Existe uma grande área cinza entre o bem e o mal".

Problemas atuais

Helon Habila, jornalista e resenhista do jornal britânico The Guardian, é um dos críticos mais ferrenhos à realidade da Nigéria. Ainda sem nenhuma das suas obras traduzidas para o português, ele vem despertando elogios da crítica internacional com títulos como Oil On Water (em tradução livre, Óleo Sobre Água), do ano de 2011, um dos mais recentes.

Em entrevista para A TARDE, ele conta que a narrativa gira em torno do óleo na Nigéria, um dos grandes produtores do material, assim como o Brasil. A história acompanha dois jornalistas que investigam o sequestro da esposa europeia de um grande executivo da indústria na região do Delta do Rio Níger, na Nigéria.

"A obra fala sobre os problemas que vêm com a indústria do óleo: corrupção, meio ambiente, destruição e violência. O mais importante é a luta entre poderosos e pobres. Enquanto, existem pessoas fazendo bilhões de dólares com o óleo, as pessoas pobres estão morrendo. Os meus livros falam sobre problemas políticos, ausência de poder, injustiça e neocolonialismo. Todos esses problemas que acontecem na Nigéria", explica.



Ele acredita que, mesmo depois de anos após a independência, a população ainda não é independente. "Somos mantidos economicamente oprimidos e pobres. Eu quero que a minha geração se pergunte: o que está acontecendo? Eu não estou dando a resposta. Só estou dizendo para eles fazerem mais perguntas", afirma.

