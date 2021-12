Flica tem programação que reúne música e literatura em Cachoeira

Com uma programação inteiramente gratuita, a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que teve início na última quinta-feira, 5, é uma dica para quem busca opções de lazer e cultura neste fim de semana.

Realizado a 116 km de Salvador, o evento vai promover neste sábado, 7, e domingo, 8, encontros com autores nacionais e estrangeiros, além de atividades diversas, como contação de histórias para crianças, recitais de poesia, apresentações artísticas, oficinas de turbantes e indicações de passeios pela cidade histórica.

As quatro mesas deste sábado terão a participação do jornalista da Rede Globo Francisco José, das blogueiras Jout Jout e Tia Má, da escritora finlandesa de origem africana Minna Salami, da autora Paula Chiziane, de Moçambique, e da poetisa e atriz Elisa Lucinda.

A ancestralidade indígena estará no centro das discussões de domingo, com o tema "A imperdoável capacidade humana de apagar os antepassados". Os autores convidados são Daniel Munduruku e Eliane Potiguara.

Dentro da programação, um dos destaques é a apresentação do grupo cultural As Paparutas, que vai mostrar pelas ruas da cidade, a partir das 16h deste sábado e domingo, o samba da comunidade quilombola Ilha do Paty, localizada em São Francisco do Conde.

Crianças

Além da programação para crianças oferecida pela Fliquinha, a Flica também conta com um espaço voltado para a literatura infantil, desenvolvido pelo Movimento Livres Livros, com apoio do Grupo Odebrecht. É a tenda A Magia das Histórias, que oferece programação gratuita.

Construída de forma sustentável, com pallets e tecidos feitos com material reciclável, a tenda está montada em frente ao Cine-Teatro Cachoeirano, onde acontece a Fliquinha. Na programação há contação de histórias, oficinas de sussurro poético e apresentações musicais.

Neste sábado pela manhã haverá oficinas e contação de histórias com Sálua Chequer. Às 15h, acontece encontro com a escritora infantil Renata Fernandes, e às 17h show com o grupo Espaço Musical, do violonista Gabriel Macedo, neto de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico.

O encerramento acontece domingo, ao meio-dia, com recital de poemas. Mas antes, às 10h, tem contação de histórias seguida da atividade de trança-fitas.

