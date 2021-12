Flica reúne autores nacionais e internacionais em Cachoeira

Num livro cabem histórias de amor, cabe o medo, a indiferença das grandes cidades, cabe a história da vida de alguém. Vai ter tudo isso e mais um pouco na terceira edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, a Flica, que começa nesta quarta-feira, 23.

Sediada em Cachoeira, a histórica cidade que fica a 120 quilômetros de Salvador, a feira literária combina autores internacionais, nacionais e locais em sua programação. O evento acontece no Conjunto do Carmo, em Cachoeira, mas há eventos paralelos da programação na Varanda do Sesi (Rio Vermelho), em Salvador.

Os temas abordados pela Festa Literária também estão bastante variados: de relacionamentos amorosos a poesia, das polêmicas acerca das biografias à história remota do País.

Ao todo, são cinco dias de evento, que se encerra no domingo, e a programação é inteiramente gratuita. A curadoria é assinada pelo trio Emmanuel Mirdad, Aurélio Schommer e Sérgio Siqueira. Para quem não vai até Cachoeira, uma boa notícia: as mesas de discussão serão transmitidas online e ao vivo, pelo site oficial da Flica (www.flica.com.br).

Fliquinha

Dentre as novidades da feira este ano está uma programação inteiramente voltada ao público infantil. A Fliquinha começa na quinta e se encerra no sábado, com exposições, lançamentos de livros e bate papos com autores.

O cartunista Antonio Cedraz, da Turma do Xaxado, é uma das presenças confirmadas da Fliquinha, e terá espaço reservado para expor e autografar livros nos três dias.

Estarão presentes ainda na programação da Fliquinha nomes como a escritora Mabel Velloso, Nairzinha, idealizadora do projeto Cirandando-Brasil, e o designer Enéas Guerra.

Dentre os lançamentos estão cinco livros sobre contos populares, lançados pelo grupo Estaleiro Enseada do Paraguaçu. As obras reúnem histórias bastante conhecidas por comunidades situadas perto de Maragojipe, como O Menino que A Caipora Carregou.

Programação

A abertura acontece às 18 horas de quarta-feira, com apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia no Pátio do Telão. Para o público da Flica, a Osba mostra seu concerto Uma Tarde em Veneza, com regência do maestro Carlos Prazeres e participação do ator Jackson Costa, que recitará poemas durante a apresentação.

Às 20 horas, a abertura oficial da Flica é feita pela mesa com os escritores Cristóvão Tezza e Fabrício Carpinejar. O tema é bastante familiar aos dois: Enfrascar o Cotidiano fala sobre a transformação do dia a dia em literatura, e tem mediação de Jackson Costa.

Na programação, estão presentes autores da literatura internacional, como o angolano Pepetela, que participa da Flica no encerramento, domingo, ao lado da professora baiana Makota Valdina, na mesa Ndongo, Ngola, Angola, Bahia.

Aclamada pelo grande público pela série de literatura erótica Crossfire (que inclui Toda Sua, primeiro volume da trilogia), a americana Sylvia Day divide a mesa Entre Flores e Espartilhos com a autora baiana Állex Leilla, na sexta-feira, com mediação de Jorge Portugal.

Para discutir questões sobre biografia, a Flica convidou o escritor Mário Magalhães, autor de Marighella - O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, livro que acaba de ganhar o prêmio Jabuti. Ele participa da Flica na quinta-feira, numa mesa ao lado da biógrafa baiana Ana Tereza Baptista.

adblock ativo