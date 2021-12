Flica: mesa debate a perspectiva realista na literatura fantasiosa

O Recôncavo Baiano é um lugar onde a fantasia ganha vida. Seja nas tradições, na história ou no imaginário coletivo. Na quinta feira, teve início a Feira Literária Internacional de Cachoeira, cidade que exala literatura e história. A programação segue até domingo com mesas de debate, oficinas, feira de livros e várias atividades culturais.

Destaque na manhã da sexta-feira, 14, a mesa Do Éden à Finlândia, mediada por Suzane Lima Costa, reuniu os autores de literatura fantástica Eduardo Spohr e Scarlet Rose.

Os autores discutiram sobre a perspectiva realista que existe na literatura fantasiosa e sobre a responsabilidade do escritor ao tratar de realidades distantes. Já que ambos ambientaram seus romances em outros países.

“Apesar da extensa pesquisa que fazemos, é incrível quando você pode conhecer o lugar. Você caminha pela cidade, sente os cheiros. Por mais que você use boas ferramentas na internet, nada substitui a vivência no lugar que vai descrever”, comenta Eduardo, autor da série Batalha do Apocalipse.

Para Scarlet Rose, pseudônimo de Bárbara (sobrenome), há uma linha tênue entre o mundo fantástico e a realidade. “Porque tem que haver uma coerência na fantasia, uma base verossímil”. Como psicóloga, ela vincula a fantasia com a ideia de desejo. “O desejo faz com que a gente imagine coisas que não existem e as organize de forma coesa”, explica a autora de Finlândia.

Os autores revelam a fantasia como elemento fundamental para a construção da realidade também. “A fantasia é mais real que a realidade, porque ela te transporta para um lugar que não existe. Então, você é livre para criar suas conexões”, avalia Eduardo Spohr.

Outras atividades

A agenda, que segue intensa até amanhã, conta com mais cinco mesas, além da programação infantil na Fliquinha. Hoje às 20 horas, o evento recebe o professor da USP Kabengele Munanga, do Congo, e Goli Guerreiro, escritora e antropóloga baiana, na mesa Entre Cidades Atlânticas, mediada por Zulu Araújo.

Fecha o evento a mesa que acontece amanhã, às 10 horas, Caruru dos 7 Poetas na Flica. Além da programação vasta com mostras, brincadeiras e saraus, a cidade de Cachoeira oferece aos visitantes um cardápio variado de lazer, artesanato e a gastronomia típica da região.

adblock ativo