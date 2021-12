Flica inicia 3ª edição com música e crônica em Cachoeira

Começou na noite desta quarta-feira, 23, a terceira edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, a Flica, na cidade do Recôncavo baiano. O evento segue até o domingo, 27, com diversas atrações.

Para Emmanuel Mirdad, um dos curadores do evento, ninguém melhor que o baiano para fazer festa. "A gente surfa na onda de que todo mundo quer vir à Bahia". Aurélio Schommer, também curador, concorda: "Nossa aposta é em reviver um clima literário que a Bahia já teve".

O evento se iniciou ao som dos instrumentos da Orquestra Sinfônica da Bahia, que apresentou, no pátio do telão, As Quatro Estações, de Vivaldi. Diante do público que lotou o lugar, a Osba se revezou com o ator e apresentador Jackson Costa, que recitou versos. Além da regência da Osba, o maestro Carlos Prazeres também se apresentou como solista, assim como o spalla da orquestra, o violinista Samuel Dias.

Mesa de abertura - Após a apresentação da Osba, os escritores Fabrício Carpinejar e Cristóvão Tezza deram início à mesa de abertura do evento, intitulada Enfrascar o Cotidiano, sobre crônica.

"Para mim é um gênero difícil. Comecei a escrever crônica com mais de 50 anos. Toda semana eu me sinto como se fosse principiante", confessou Tezza, entre risos. Nesta quinta-feira, 24, a Flica prossegue com mesas de conferências com os autores Mario Magalhães, Eduardo Bueno, Laurentino Gomes, Ana Tereza Baptista, Elieser Cesar e Karina Rabinovitz. É também o primeiro dia da Fliquinha, a programação da Flica voltada ao público infantil.

A Festa Literária prossegue até o domingo, e, para quem não pode comparecer, as mesas são transmitidas ao vivo pelo site do evento, www.flica.com.br.

Bastidores - Nos bastidores, o clima era de confraternização entre os escritores. Cristóvão Tezza provou pãozinho delícia, iguaria tipicamente baiana, depois de ter passeado pelo rio à tarde, munido de sua câmera fotográfica.

Pela primeira vez no Brasil, o escocês Ewan Morrison falou com humor con o escritor Eduardo Bueno sobre os longos voos que enfrentou até chegar ao aeroporto de Salvador. "De Glasgow até Londres, de Londres a Lisboa, e de Lisboa até Salvador".

A caminho do palco, Fabrício Carpinejar ainda desafiou o escocês numa partida de totó. O resultado? Quatro a zero para o Brasil.

adblock ativo