Flica confirma 3ª edição para o mês de outubro

A terceira edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) está prevista para acontecer entre os dias 23 e 27 de outubro na cidade histórica do Recôncavo Baiano. O evento, que já entrou no calendário literário do Brasil, conta com nomes locais, nacionais e internacionais. Na terceira edição deve haver shows musicais e, pela primeira vez, programação voltada para o público infantil. A entrada é gratuita.



No auditório, serrão realizadas mesas com temas variados como "1889 - Clientes, Coronéis e a Republica", que terá a presença de Laurentino Gomes, jornalista e escritor, autor do best-seller "1808 - Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil". Com este livro o autor foi vencedor de prêmios como melhor livro de ensaio da Academia Brasileira de Letras e o Prêmio Jabuti de Literatura, em 2011, na categoria de livro reportagem e de livro do ano de não-ficção.



Neste ano, o Vice-Presidente do Conselho de Cultura da Bahia, Aurélio Schommer, e o escritor Emmanuel Mirdad, da Mirdad Gestão em Cultura, são curadores do evento. "Construir a programação da Flica é um grande desafio, pois é preciso fazer melhor. O sucesso, de público e crítica, das mesas de 2011 e 2012 impõem-nos a missão de não apenas repetir tal sucesso, mas surpreender positivamente. É nosso dever e nossa obsessão, para o bem do público e de Cachoeira, palco desse encontro de gente com muito a dizer, muito a debater", garante Schommer.

adblock ativo