Flica agita o Recôncavo baiano a partir de quinta-feira

Principal evento literário anual da Bahia, a Flica - Festa Literária Internacional de Cachoeira chega à sexta edição firme e forte. Um pouquinho menor, é verdade, reflexo do momento de crise econômica, mas mantendo o espírito e com grandes nomes no cast.

"Nas outras edições, fazíamos 12 mesas. De acordo com a realidade do mercado, reduzimos um dia e ficamos com dez mesas", contabiliza o idealizador, realizador e curador da Flica, Emanuel Mirdad.

Além das mesas de bate-papo, que sempre reúnem dois escritores e um mediador, há ainda a versão infantil, Fliquinha, que oferece contações de histórias, bate-papos e apresentações teatrais e musicais para crianças no Cine Theatro Cachoeira, sob a curadoria de Mira Silva e Lilia Gramacho.

"Mantivemos a Fliquinha e cortamos a programação musical. O lance dos shows cresceu tanto que parecia Carnaval: ambulantes, confusão. O maior interesse passou a ser 'quem vai tocar na Flica'. Somos um festival de literatura. As letras têm que estar em evidência", afirma Mirdad.

Entre os escritores convidados, grandes nomes nacionais e locais, mais dois estrangeiros: o congolês Kabengele Munanga e o colombiano Juan Gabriel Vásquez. Do Brasil, tem Milton Hatoum, Ana Maria Machado, Mary Del Priore, Eduardo Spohr, Antonio Prata e Conceição Evaristo, entre outros. Da Bahia, nomes como Goli Guerreiro, João Filho, Ângela Vilma e Scarlet Rose.

"Uma novidade é a mesa dedicada a uma obra: Histórias da gente brasileira, de Mary Del Priore, mediada por Jorge Portugal", conta Mirdad.

O encerramento traz outra novidade: o evento dentro do evento. "Escolhemos o sarau Caruru dos 7 Poetas, original de Cachoeira, que acontece desde 2004. Vamos trazer a ambientação com a marca deles e tal. São sete poetas se apresentando. Só não vai ter o caruru, tá? Não é casquinhagem, não. É que caruru tem a época certa em setembro. Não brincamos com isso", diz.

Participam os poetas: Bárbara Uila, Camillo César Alvarenga, Deisiane Barbosa, Ebomi Cici, Fábio Haendel, Giselli Oliveira e Herculano Neto.

A Flica tem patrocínio da Coelba, Oi e Governo do Estado, com apoio da Oi Futuro, Prefeitura Municipal de Cachoeira e Caixa Econômica Federal. O orçamento total do evento não foi informado.

Ligações baianas

Apontado por muitos como o maior romancista brasileiro vivo, amazonense Milton Hatoum tem ligações afetivas antigas com a Bahia. "Li Capitães de Areia (Jorge Amado) aos 13 ou 14 anos, me marcou muito. Escrevi sobre isso no posfácio da edição mais recente, da Companhia das Letras", conta o escritor, por telefone.

"Depois de formado, em 1977, mochilei pelo país e estive em Salvador e Canudos, por causa de outro livro que me impressionou: Os Sertões (Euclides da Cunha)", diz.

Mas nada o preparou para uma carta que recebeu em 1989: "Era do próprio Jorge Amado. Uma carta linda, em resposta ao meu primeiro romance publicado, Relato de um Certo Oriente, que eu tinha enviado para ele. E não é que ele respondeu?", admira-se.

"Eu até dei uma cópia dessa carta para a (jornalista) Josélia Aguiar, que está escrevendo a biografia do Jorge", conta.

Depois disso, Milton voltou à Bahia diversas vezes, proferindo palestras ou curtindo com os filhos. Agora, outra relação com a Bahia surge: o cineasta baiano Sérgio Machado vai adaptar seu conto O Adeus do Comandante. "O roteiro ficou lindo, ganhou vários prêmios. Eles devem filmar ano que vem", conta Milton.

Na Flica, ele participa da mesa A Voz do Autor, com João Filho e mediação de Mirella Márcia. "A voz do escritor é a voz de sua experiência, suas leituras, suas vivências. Eu só comecei meu primeiro romance quando tinha alguma coisa a dizer, alguma coisa dentro de mim", ensina Milton.

A antropóloga baiana Goli Guerreiro, de A Trama dos Tambores, estreia na ficção (Foto: Arlete Soares l Divulgação)

Atlântico negro, fantasia

Autora baiana conhecida pelos trabalhos na área da antropologia, Goli Guerreiro leva à Flica seu primeiro romance, Alzira Está Morta - Ficção Histórica no Mundo Negro do Atlântico, em mesa com Kabengele Munanga, mediação de Zulu Araújo.

Alzira fecha uma trilogia da autora sobre o Atlântico negro. "Alzira é uma personagem que me dá a oportunidade de contar um pouco do século 20 pela perspectiva negra. Trata da a segunda diáspora, que são os movimentos voluntários em uma reconfiguração das cidades atlânticas", conta.

A mesa que deve atrair mais jovens reúne dois autores do gênero fantasia: o carioca Eduardo Spohr e a baiana Scarlet Rose (ou Bárbara Fontes), mediados por Suzane Lima Costa. Eduardo já vendeu 900 mil livros com sua trilogia Filhos do Éden. Scarlet estreou há pouco, com Finlândia.

Nenhum dos dois se incomoda muito com o fato de a literatura de gênero ser vista meio de esguelha pela intelligentsia. "Acho que isso está mudando. Conheço muitos críticos e acadêmicos que pensam que existe um lado positivo na diversidade, nessa mistura. Posso ler um popular e depois, um acadêmico. É uma minoria (que pensa assim), mas acho que está mudando", arrisca Spohr.

"Penso que, de dez anos para cá, houve uma valorização (da literatura pop), e não só porque os jovens leem. Tem muita gente da minha faixa etária que adora ler fantasia. Sou psicóloga e observo que, entre a fantasia e a realidade, existe o desejo. Quando você começa a fantasiar, aquilo passa a existir. A fantasia está em tudo", garante Scarlet.

Programação: flica.com.br

adblock ativo