Flica 2015 começa nesta quarta em Cachoeira

"Nunca se escreveu tanto como agora. Mas, o papel social do escritor como figura pública no Brasil, minguou desde a época de Érico Veríssimo, Jorge Amado e Raquel de Queiroz", lamenta, com um sotaque do nordeste da Bahia, o homenageado desta edição da Flica, Antônio Torres.

Em sua quinta edição, a Festa Literária Internacional de Cachoeira 2015 começa nesta quarta-feira, 14, às 19h, e acontece até o próximo domingo, 18, com programação variada e presença de escritores estrangeiros.

Na abertura da Flica, o recém-empossado na cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres, ao lado do jornalista e também escritor, Igor Gielow, discutem o tema Gentes Brasileiras, com mediação do poeta e secretário de Cultura do Estado, Jorge Portugal.

Jornalistas e Escritores

Esta é a primeira vez de ambos os escritores, Torres e Gielow, na Flica. "Fui convidado primeiro, depois tive a boa notícia de que eu seria o homenageado da edição. Embora eu seja um baiano desgarrado, a minha literatura é super agarrada à Bahia", comenta Torres, que sucedeu João Ubaldo Ribeiro na Academia de Letras da Bahia e foi empossado no último mês de maio.

Igor Gielow estreou na literatura este ano com o romance de guerra Ariana, escrito a partir de suas memórias sobre as viagens ao Paquistão e Afeganistão.

"Eu gosto de dizer que Ariana é um livro completamente verossímil. Praticamente tudo o que está lá ou aconteceu comigo ou com alguém que eu conheci", comenta Gielow, que espera poder contribuir no debate Gentes Brasileiras não só como escritor, mas também como jornalista.

Quando questionado sobre possíveis semelhanças entre seu romance e as obras de Torres, Gielow nega qualquer tentativa de igualar as produções, mas aponta que "em ambos os casos há fortes traços autobiográficos, e os naturais acertos de contas que fazemos com nossa consciência ao escrever".

A Festa

Na quinta-feira, 15, a programação segue com duas mesas mediadas pelo pernambucano Cristiano Ramos e pelo curador geral da Flica, Aurélio Schommer. Sexta-feira, destaque para a mesa das 15h, que homenageia Adonias Filho.

No sábado, 17, o dia mais cheio da programação, a mesa das 17h recebe a autora estadunidense Sapphire. No domingo, a última mesa, Sobre palavras e princesas, terá a presença de Meg Cabot.

