Filósofo João Carlos Salles toma posse na ALB

Na vida de João Carlos Salles, a escrita marca presença desde a infância. Foi nas aulas de datilografia em Cachoeira, no Recôncavo, que o jovem João tomou gosto pelas letras e tipografia. Aos 52 anos e recentemente eleito reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, ele tomará posse na Academia de Letras da Bahia.

A cerimônia para convidados acontecerá às 20 horas, no Palacete Góes Calmon, em Nazaré. O novo confrade receberá saudações de Paulo Costa Lima, professor da Escola de Música da Ufba, em sessão presidida por Aramis Ribeiro Costa.

"Foi uma eleição unânime (25 votos) e tranquila pelo valor cultural de João Carlos e por sua obra como filósofo. Todos nós estávamos seguros da contribuição dele e de sua obra para a Academia", afirma Ribeiro Costa, presidente da ALB.

Ele faz questão de chamar a atenção que o título de reitor nada tem a ver com a eleição. "Não o elegemos pelo título, mas pelo fato de ser um intelectual e ter uma obra de grande valor".

Já João Carlos não esconde que pretende aproximar as duas instituições. "Pelo fato de estar na reitoria, quero que a Ufba se aproxime da academia e a academia da Ufba, realizando eventos em conjunto e ajudando a fazer diálogo com as ciências e com a produção acadêmica em geral", defende.

Ao longo da carreira de filósofo e professor universitário, João Carlos Salles publicou 20 obras, entre livros de sua autoria e organização.

Dentre eles, destacam-se A Gramática das Cores em Wittgenstein (CLE/Unicamp, 2002), O Retrato do Vermelho e Outros Ensaios (Ed. Quarteto, 2006) e O Cético e o Enxadrista: Significação e Experiência em Wittgenstein (Ed. Quarteto, 2012).

"Certamente para todo baiano que tenha vocação para as letras, que preze a palavra, a Academia é uma referência. Só posso estar muito contente por ser acolhido pelos acadêmicos e me juntar a nomes tão importantes", comenta.

Cachoeiranos

João Carlos Salles ocupa a cadeira de número 32, que pertencia ao desembargador Gérson Pereira dos Santos (1932-2014) e que tem como patrono o também cachoeirano André Pinto Rebouças.

"André Pinto Rebouças foi um abolicionista. Eu, como cachoeirano, só posso ficar muito honrado em ocupar a cadeira que foi dele", destaca João Carlos, que nasceu em um sobrado no Centro de Cachoeira, onde funciona o Pouso da Palavra, espaço destinado à arte, criado pelo poeta Damário da Cruz, em 2000.

adblock ativo