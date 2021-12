Festival homenageia Castro Alves com concurso de declamações

O 13º Festival de Declamação de Poemas de Antônio de Castro Alves dá início às comemorações dos 167 anos de nascimento do poeta dos escravos e acontece nesta quinta-feira, 13, às 13h, no Parque Histórico Castro Alves (PHCA), localizado na Fazenda Cabaceiras, local onde morou o escritor, e já conta com 49 concorrentes participando do evento.

A banca de jurados do Festival será formada por Vanina Cruz (psicóloga e escritora), Helder Mello (museólogo e criador do festival), Chicco Assis (gestor cultural, coordenador do Cine Teatro Solar Boa Vista e cantor), Alexandre Gusmão Dutra (artista plástico, biólogo, especialista em Arte Educação e Linguagem Artísticas) e Jeane da Silva Cruz (formada em Letras com pós-graduação em Estudos Literários e estará representando a Secretaria de Educação da Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu).



Os jurados vão analisar originalidade (criatividade utilizada para a apresentação do poema), dicção (clareza das palavras pronunciadas na declamação), fluência verbal (correção e a pronúncia das palavras) e fidelidade ao texto (exatidão e o respeito a todos os versos e palavras do poema).



A premiação acontecerá na sexta, 14, quando os cinco primeiros colocados se apresentam e recebem os prêmios que variam entre R$ 1 mil e R$ 2 mil.

