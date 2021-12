Festival de livros reúne diversidade e música junina

Nesta quinta-feira, 11, acontece o Festival de Livros e Autores da Ufba, no Palacete das Artes (Graça). O evento é gratuito e terá como tema as festas juninas. Os livros da Editora da Ufba (Edufba), publicados entre o segundo semestre de 2014 e o primeiro de 2015, serão expostos e vendidos com até 50% de desconto, com obras a partir de R$ 10.

Além disso, 20 novos livros serão lançados. Fazem parte da seleção, livros físicos e e-books de diversos campos, como cultura, direito e biologia. A confraternização terá clima de festa junina, com direito a trio nordestino.



O doutor em antropologia Ordep Serra e o escritor Jânio Roque, autor do livro Da Casa à Praça Pública: A Espetacularização das Festas Juninas no Espaço Urbano, promoverão um debate sobre estes festejos e como eles se modificaram ao longo dos anos.

Além disso, a exposição da Escola de Belas Artes em homenagem à Trezena de Santo Antônio, Patrimônio Imaterial da Cultura Baiana, também será levada ao festival, onde acontecerá a Reza de Santo Antônio. Até o dia 13 de junho, a exposição estará na Reitoria da Universidade Federal da Bahia. Orações tradicionais para Santo Antônio serão interpretadas por Carol Cantare.

Lançamentos

Entre os lançamentos, o jornalista e professor da Ufba, Júlio César Lobo, analisa representações que o cinema brasileiro tem produzido sobre o país nos últimos 60 anos. O livro Cinema e Sociedade no Brasil: Análise de Mensagens reúne ensaios produzidos entre 1993 e 2013 que tratam de dramas, comédias e documentários como Terra em Transe, Estômago e Nem Gravata, Nem Honra.

No e-book Tele(re)escrituras: Um Giro pelo Imaginário Nordestino em Ariano Susassuna e Luiz Fernando Carvalho, a autora Emanuella Moraes investiga o Nordeste sob a ótica de Ariano Suassuna no livro Romance d'A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta e sua adaptação para a televisão, a minissérie A Pedra do Reino.

O livro O Cinema Brasileiro em Portugal (1960 - 1999): Uma Análise Crítica de Filmes Brasileiros na Imprensa Lisboeta, de Regina Gomes, aborda as expectativas em torno de alguns filmes brasileiros em Portugal, além de destacar critérios estéticos e ideológicos que norteiam os críticos portugueses.

Sucesso



Este será o segundo festival promovido pela Edufba, fundada há 22 anos e com mais de 1100 livros publicados. Em dezembro do ano passado, um festival foi produzido em comemoração ao recorde de livros publicados no ano de 2014: 120 títulos.

O sucesso do primeiro festival motivou a decisão de produzi-lo duas vezes por ano. "Vendemos 600 livros em cinco horas. Foi surpreendente. Sabemos que estamos em outro momento, de retração financeira, mas estamos confiantes que o resultado será positivo", afirma a diretora da Edufba, Flávia Rosa.

A maioria dos livros publicados pela Edufba são resultado de trabalhos de pesquisa. A Editora não publica apenas autores que tenham ligação com a Universidade Federal da Bahia. Segundo Flávia, a qualidade da obra é item imprescindível para a publicação.

É possível adquirir os livros da Editora da Ufba nas livrarias Saraiva e Cultura, inclusive através da internet.

As livrarias da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa, em Ondina, e da Biblioteca Universitária de Saúde Prof. Álvaro Rubim, no Canela, também vendem os livros. Além disso, a Edufba tem um distribuidor em São Paulo.

