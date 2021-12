Festival de literatura reúne grandes nomes do gênero em Salvador

A primeira edição da Festa Literária da Caixa (FliCaixa) acontece em Salvador nos dias 28 e 29 de abril, no Espaço Caixa Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes, Centro. O evento, realizado pela IContent e pela Cali, reunirá autores consagrados da literatura nacional para discutir diferentes temas da arte e cultura em geral.

Em Salvador, nomes como Fabricio Carpinejar, Xico Sá, Mary Del Priore, Conceição Evaristo e a booktuber Pam Gonçalves estão confirmados na programação. Além das mesas de debate, há uma programação específica para o público infantil. A "FliCaixinha" é um momento exclusivo para as crianças, com apresentações musicais e grupos de animação.

“Com o sucesso da Flica em Cachoeira, a Caixa Cultural apostou na ideia de trazer para o seu espaço em Salvador, o charme e a riqueza dos encontros que a festa literária proporciona. Fizemos dois outros eventos similares nos últimos anos, mas agora vamos estrear um evento novo, a FliCaixa, que dialoga melhor com as diretrizes culturais do nosso patrocinador, e que pretende unificar as praças das Caixas Culturais em torno da literatura nesta e nas próximas edições, com a programação inteiramente gratuita”, informa, em nota enviada à imprensa, o curador Emmanuel Rosa, sócio da Cali.

Além de Salvador, as cidades de Fortaleza, no Ceará, e Curitiba, no Paraná, também receberão o encontro. Nos dias 05 e 06 de maio acontecerá em Fortaleza, e nos dias 12 e 13 de setembro, finaliza em Curitiba.

adblock ativo