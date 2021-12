Festa Literária Internacional da Praia do Forte começa nesta quinta

A região de Praia do Forte, situada no distrito de Mata de São João, recebe desta quinta, 2, a domingo, 5, , a primeira edição da Festa Literária Internacional da Praia do Forte (FLIPF). O evento terá na sua programação mesas literárias, contação de histórias, saraus, feiras de editoras baianas, experiências gráficas, biblioteca móvel, apresentações artísticas e culturais, oficinas e atividades infantis.

O primeiro dia do evento conta com três mesas literárias. A primeira acontece às 11h, com o tema "Poesia na Canção", e terá como convidados os escritores Antonio Cícero, Capinam e Jorge Portugal, além da mediação da curadora do evento, Alice Ruiz.

Já a segunda mesa, às 14h, terá como convidados Ricardo Peruch e Maria Helena Pereira da Silva e será mediada por Anderson Falcão, com o tema 'Cultura Gráfica e suas expressões'. A última mesa do dia, 'Literatura Ambiental e a conservação marinha', trará para o debate Paulo Lara, do Projeto Tamar, e José Truda Palazzo Jr, do Instituto Baleia Jubarte, com mediação de Osmar Fernandes, da Editora Bambu.

Além dessas atividades, o evento também irá contar com uma biblioteca móvel, oficina artística com materiais recicláveis, contação de história para crianças, saraus, apresentações musicais e artísticas entre outros.

As atividades acontecem de forma simultânea em diversos espaços da Praia do Forte, como o Baleia Jubarte, o Projeto Tamar, o Coreto da Vila, o Clube dos Pescadores, escola, dentre outros.

