Festa Literária de Ilhéus reúne debates, oficinas e mostras a partir desta terça

Começa nesta terça-feira, 15, a Festa Literária de Ilhéus, que reúne até sexta, 18, uma série de debates, oficinas, jogos educativos, mostras de vídeo e apresentações. O objetivo desta edição é difundir o conhecimento por meio de diferentes plataformas e linguagens.

A programação contará com palestras ministradas pela escritora capixaba Elisa Lucinda; o coordenador da Campanha Vidas Negras da ONU Brasil, Thiago Ansel; o membro da Plataforma Educação Não Formal e Tecnologias Sociais, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ex-consultor da Secretaria Nacional de Juventude, André Sobrinho; e o diretor da FPC, Zulú Araújo, que estará presente na mesa de abertura.

O evento será realizado na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Teatro Municipal de Ilhéus, Academia de Letras de Ilhéus, Biblioteca Municipal Adonias Filho, Casa de Arte Baiana, Human Network do Brasil, Calçadão da Rua Jorge Amado e Praça Pedro Mattos. A programação completa está disponível no site oficial do evento.

