Fernando Peres revela seu imaginário português em novo livro

Quando o historiador e poeta Fernando da Rocha Peres, 77, decide lançar um livro de poesia é sempre algo muito distante do lugar-comum que banaliza a poesia baiana, em boa parte movida a autoengano ou compadrio provinciano.

A sensibilidade, a erudição e a ética da forma dos poemas de Horta de Poesia - Poemas Portugueses ratificam o talento de Peres. O livro será lançado nesta quinta-feira, às 19 horas, na Galeria Paulo Darzé (Corredor da Vitória).

Alguns dos poemas foram "replantados", como ele indica, de livros como Tempo/Objetos (1989), Estranhuras (2003), Febre Terçã (2000) e Bula Pro Nobis (2011), entre outros. Em alguns casos, sofreram alterações.

"Todo texto publicado pode sofrer variantes e revisitas do autor, que faz as podas ou alterações sempre com a intenção de melhorar a forma e compreensão. O escritor amadurece e a sua escrita, também. Só uma leitura crítica pode perceber as nuances", afirma.

Os inéditos também seguem a metáfora do título, na parte chamada Coirelas. A ideia para a publicação surgiu em 2009, quando ele constatou que havia escrito e publicado vários poemas sobre a circunstância e cultura portuguesas.

"Resolvi reuni-los com outros inéditos para revelar a minha permanente afeição aos patrícios que descobriram o Brasil". Há algumas razões para tanto, embora reconheça, como no poema Vestígio, que D. Manuel, o "'Venturoso Rei', não jaz em paz" por haver derramado "a morte nos brasis e áfricas".

Por outro lado, se reconhece também na saga lusitana e toma como "referência antepassada e paterna os nomes, sobrenomes ou apelidos, Pero, Perão, Pedrão, Peretz, Perez, Peres e Pires".

Foram judeus ibéricos, cristãos novos, que chegaram em Pernambuco foragidos das perseguições religiosas em Portugal no final do século 16. "Esta é uma herança ou errância que prezo muito".

E como Manuel Bandeira, que um dia se referiu a Portugal como "meu avozinho", Peres estende a familiaridade aos devaneios poéticos. "Considero e metaforizo Portugal como meu nonavôzinho, um ancestral perdido em papelada de arquivo, talvez um vinhateiro e galego do norte, no distante século 13. Por esta razão, viajo sempre ao desconhecido interior português".

Tabuleiro

Professor Emérito da Ufba, autor do clássico Memória da Sé, o historiador reconhece que as poesias reunidas formam "um tabuleiro" onde a circunstância social e o tempo histórico têm muita importância.

"Eu, como poeta, estou presente naquilo que escrevo, pois sempre reconheci que todos os livros e expressões artísticas, de qualquer natureza, guardam seus autores". Remanascente do lendário grupo Jogralescas, o autor de Horta de Poesia também enriquece a história literária na Bahia lançando o livro pela Edições Macunaíma, criada por ele, Calasans Neto, Paulo Gil Soares e Glauber Rocha, em 1957.

Com mais de 100 títulos, principalmente de autores baianos, também publicou História Natural de Pablo Neruda (1974), de Vinicius de Moraes.

O novo livro de Peres, com ilustrações de Vauluizio Bezerra, mereceu uma apresentação do imortal da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa e Silva, para quem os poemas estão unidos "pelo mesmo entrelaçar de gratidão e saudade".

Estão eternizadas nos poemas paisagens externas e interiores, referências históricas e intertextos com autores portugueses e reminiscências da intimidade desde sua primeira viagem a Portugal, em 1968, com a musa e esposa Urania Tourinho Peres.

"Lisboa lá estava como uma linda e provinciana cidade onde a ditadura de Salazar oprimia os portugueses com censuras de toda espécie. Hoje, Lisboa é uma cidade aberta, alegre, luminosa e moderna".

Em relação a Salvador, no mesmo período, é outra sua visão. "Salvadolores [como ele rebatizou a cidade] de ontem e hoje sofre mutações e mutilações que maculam a sua decantada fama de paraíso à beira-mar plantada".

Nos últimos 45 anos, contudo, reconhece que sempre teve como referências de "lugares habitáveis" Lisboa (de eleição) e Salvador (de nascimento). A professora do Instituto de Letras da Ufba, Silvia La Regina, destaca no texto Colheita que a conjunção é a tônica do livro: "Fernando é um herege cristão, um ser múltiplo, uma contradição prazerosa. Seus poemas juntam a melancolia que supomos ser portuguesa com certo bom humor que supomos ser brasileiro".

adblock ativo