Fernando Aguzzoli autografa livro sobre sua avó em Salvador

Fernando Aguzzoli, autor do livro "Quem, eu? Uma avó. Um neto. Uma lição de vida", sobre a vivência com sua avó portadora de Alzheimer, vem a Salvador nesta segunda-feira, 24, para noite de autógrafos na Livraria Saraiva do Salvador Shopping.

Em 2011, Aguzzoli abriu mão da construção de uma empresa e trancou sua faculdade para morar com a avó e ajudá-la a tratar a doença. A partir daí, o cotidiano, muitas vezes triste, passou a ser encarado com alegria e transformado em publicações em uma página no Facebook que chegou a ter cerca de 70 mil seguidores. Posteriormente, tudo foi transformado em livro.

adblock ativo