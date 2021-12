Felica: festa literária começa neste domingo de forma online e gratuita

Contação de histórias, bate-papo, entrevistas e conversas cantadas são algumas das atividades que estarão sendo realizadas durante a 2ª edição da Festa Literária da Caramurê (Felica). Com o tema ' O livro como instrumento de transformação', o evento começa neste domingo, 28, e segue até o dia 4 de abril.

O escritor e jornalista baiano Breno Fernandes assume a função de curador desta edição. Segundo o o escritor e arquiteto Francisco Sena, um dos participantes do evento, a Felica é um evento fundamental e oportuno durante o período da pandemia e do isolamento social que se vive.

"A Caramurê é um expoente na editoração na Bahia, que atua há 25 anos de forma marcante no mercado, é para ser louvado. E transformar esta festa em uma edição virtual com mais de 110 participantes do Brasil inteiro é de deixar qualquer um honrado de fazer parte".

Na primeira edição o evento homenageou o poeta Capinam e o escritor e jornalista João Carlos Teixeira Gomes (autor in memoriam), a Felica II homenageia este ano as poetas Lívia Natália e Myriam Fraga (in memoriam).

Entre os temas debatidos, têm-se: os jovens como agentes de difusão do livro; o cordel como fonte de formação social; o combate à censura no Brasil; o impacto das mídias digitais na escrita e na leitura; a relação entre direitos humanos e ética religiosa; a literatura como instrumento de combate ao racismo; a arte como forma de explicar o mundo à criança; as diferentes culturas nacionais que se expressam em língua portuguesa; o atual cenário da produção de histórias em quadrinho na Bahia.

A segunda edição o evento é uma realização da Editora Caramurê com apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Confira entrevista completa:

