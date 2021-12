Feira oferece mais de 1.500 livros a partir de R$ 3,00

Feira de Livro oferece mais de 1.500 títulos para crianças, adolescentes e adultos no Salvador Norte Shopping. Além da variedade, o stand atrai pelos preços. É possível encontrar publicações a partir de R$ 3,00.

São diversas opções disponíveis, entre contos de fada, clássicos da literatura infanto-juvenil, ficação, gibis, educativos, guias de cozinha e quebra-cabeças.

A Feira, instalada na Praça de Eventos, no piso L1, funciona de segunda a sábado, das 9 às 22 horas e no domingo, das 13 às 21 horas. O stand continua no shopping até 17 de abril.

