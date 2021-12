Feira Mensal de Livros vende obras a baixo custo

A Fundação Pedro Calmon realiza neste domingo, 5, a Feira Mensal de Livros, na Praça do Campo Grande, em Salvador. A feira começa a partir das 9h e deve contar com o lançamento dos escritores J. J. Floquet e Varenka de Fátima. Ambos, de acordo com a instituição, devem autografar as publicações no espaço da União Brasileira de Escritores da Bahia (UBE/BA).

Na feira, os leitores tem a possibilidade de encontrar outras opções de livros, com preços bem em conta, como as publicações dos escritores Valdeck Almeida de Jesus, Morgana Gazel, Carlos Souza Yeshua, Lucymar Soares, Marcelo de Oliveira Souza, José da Boa Morte, livros e revistas do Movimento Cultural Artpoesia e Roberto Leal, com obras da Editora Òmnira. O valores dos livros não foram informados.

