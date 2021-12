Feira literária movimenta o MAM

A Primavera da Libre terá sua primeira edição em Salvador, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), de 27 a 30 de agosto, das 10h às 19h. A feira literária promovida pela Liga Brasileira de Editoras (Libre) nasceu no Rio de Janeiro, em 2001, como Primavera dos Livros.

Além da feira de livros, a programação terá mesas de debate, encontros com autores, lançamentos e Sarau Pós Lida. Para as crianças, contação de histórias e oficinas de arte. As mesas temáticas serão: 'O mercado editorial e os novos horizontes, 'Literatura urbana e contemporânea' e 'A literatura infantil e a formação de leitores'.

O evento é um espaço cultural onde as editoras mostram suas produções e interagirem com o público para discutir o livro e a leitura. Entre os nomes confirmados para participar da Primavera da Libre estão Mãe Stella de Oxóssi, Gil Velloso, Victor Mascarenhas, Sonia Rangel, Gustavo Falcón, Tamires Lima e Antônio Risério, entre outros. A entrada e toda a programação são gratuitas.

