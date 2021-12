Feira Literária de Mucugê vai até domingo com debates, shows e lançamentos

Foi aberta na note desta quinta-feira, 16, a terceira edição da Feira Literária de Mucugê (Fligê), na Chapada Diamantina, que segue até domingo, 19, com uma programação que reúne literatura, cinema, teatro e música. Para esta edição, são esperados 12 mil participantes, entre autores, estudantes, educadores e apreciadores de todos os gêneros literários.

Confira aqui a programação completa

Com o tema focado no protagonismo feminino, a Fligê 2018 homeageia a escritora mineira Conceição Evaristo, indicada para a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, que já foi ocupada por Castro Alves.“Cada homenagem que eu recebo de literatura, confirma que tudo vale a pena. A literatura é um produto cultural que tem que pertencer a todos. Este evento é um dos pontos altos de democratização da leitura, da escrita. Por isso defendo essa ideia de que a leitura e a escrita devem ser bens culturais pertencentes a todas as pessoas”, destacou a escritora.

Também participam dos debates, mesas e lançamentos mulheres que se destacam por seu trabalho, como Cristiane Sobral, Elisa Lucinda, Lívia Natália, Linda Rubim, Angela Teodoro, Rita Santana, Dayse Sacramento, Laura Castro, Lília Gramacho e Rita Queiroz.

Na música, o público assiste às apresentações do cantor Chico César, das cantoras Ana de Hollanda e Rita Bennedito, além do músico Chico Brown. Participam também os escritores Pedro Terra, Marcelo Veras, Camillo Vannuchi, Maurício Meirelles, Jean Wyllys e Emiliano José.

