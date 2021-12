Feira literária de Bogotá homenageia Gabriel García Márquez

A Colômbia está homenageando o autor Gabriel García Márquez no maior evento literário do país, prestando tributo ao ganhador do Nobel conhecido por sua mistura fantástica de mágica e realismo um ano após a morte do escritor.

A Feira Literária Internacional de Bogotá abriu as portas na terça-feira com uma comemoração especial para o escritor colombiano, que morreu em sua casa na Cidade do México em abril do ano passado, aos 87 anos.

Obras amplamente apreciadas, como "Cem Anos de Solidão", ajudaram García Márquez a ganhar o prêmio Nobel da Literatura em 1982, quando foi honrado por seus romances e contos "nos quais o fantástico e o real são combinados em um mundo rico de imaginação".

O livro conta a história da família Buendia no vilarejo fictício de Macondo, baseado na cidade de Aracataca, perto da costa caribenha da Colômbia, onde García Márquez nasceu e foi criado.

Os organizadores da feira exibiram livros e fotografias do autor e levaram o mundo fictício de Macondo à vida em uma exibição especial.

"Todos somos Macondo. Macondo é este país. Macondo é o Caribe. Macondo é qualquer lugar neste planeta onde as pessoas se identificam com os dramas das pessoas de Macondo", disse Piedad Bonnet, organizadora da mostra.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, participou da inauguração da feira, dizendo que García Márquez é lembrado "com paixão e carinho".

O evento acontece até 4 de maio.

