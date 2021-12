Feira de Santana sedia evento literário até domingo

Os amantes dos livros terão um espaço para praticar a leitura e adquirir novos exemplares, em Feira de Santana. Teve início nesta terça-feira, 24, e vai até o dia 29 a 12ª edição da Feira do Livro de Feira de Santana (Flifs), na Praça Padre Ovídio. Algumas atividades da programação vão acontecer também no Serviço Social do Comércio (Sesc-Centro), na Praça Carlos Bahia.

Com expectativa de público de 50 mil pessoas, o evento contará com uma ampla programação, que envolve apresentações musicais e teatrais, além de lançamentos de obras literárias. Os interessados em renovar seu acervo poderão comprar livros com valores a partir de R$ 10.

Nomes relevantes para o cenário feirense foram homenageados nos espaços da Flifs. O auditório se chama Julieta Carteado; a arena recebeu o nome da professora Rita Brêda; a praça do Cordel tem o nome de Rodolfo Coelho Cavalcante; e a cantora Maryzelia deu nome ao palco de shows.

