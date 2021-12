Feira de Livros vende exemplares a partir de R$ 4

Com títulos para todos os gostos, como literaturas-juvenis à livros de culinária ou espirituais, a Feira do Livro do Shopping Paralela oferece mais de 17 mil exemplares a preços a partir de R$ 4. A feira acontecerá até o dia 8 de fevereiro.

Livros paradidáticos também entram na feira, além de itens da lista de material escolar que estão, em algumas lojas, com desconto de 50%. Em alguns stands, o consumidor irá encontrar, ainda, informações sobre cursos de idiomas, reforço escolar e atividades esportivas.

