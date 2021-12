Fãs de Harry Potter se reúnem em shopping de Salvador para lançamento de novo livro

Os fãs baianos de Harry Potter vão se reunir domingo, 30, às 21h, na Saraiva do Shopping da Bahia, para o lançamento do livro "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada".

O livro, baseado na peça teatral em cartaz em Londres, se passa 19 anos depois de "Harry Potter e as Relíquias da Morte". Enquanto Harry, agora um funcionário no Ministério da Magia, luta contra um passado que se recusa a ficar no passado, seu filho mais novo, Alvo Potter, precisa lidar com o peso de um legado de família que ele nunca quis.

Enquanto passado e presente começam uma sinistra fusão, pai e filho aprendem uma verdade desconfortável: às vezes a escuridão vem de lugares inesperados.

