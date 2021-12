Fãs de Ficção Científica se reúnem em Salvador

A conformação estelar brilhou no céu. A Força estava conosco. E o portal interdimensional se descortinou gentilmente na noite da última quarta-feira, 12, para Salvador receber os editores Adriano Fromer e Daniel Lameira, da Editora Aleph, para um bate-papo com os fãs.

Mas que tipo de editora é essa, que tem... "fãs"? Fácil: é a maior editora de ficção científica do Brasil - e mais: é a editora dos livros de Star Wars, ora essa! Por isso, não chegou a ser uma surpresa ver os membros do Conselho Jedi Bahia, a caráter, invadindo o Teatro Eva Herz (Livraria Cultura).

Surpresa mesmo foi saber que Salvador, em votação proposta pela editora no Facebook, ficou em primeiro lugar entre todas as capitais brasileiras (exceto Rio e São Paulo) para receber o Encontro Intergaláctico (nome do evento). Resultado: casa cheia.

"Criamos esses Encontros este ano e já fizemos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí abrimos a votação para saber a próxima cidade", conta Adriano. "Salvador foi a mais votada. Recife, a segunda, e Fortaleza, a terceira. E, sim, foi uma surpresa. Você sempre espera Belo Horizonte ou Curitiba em primeiro nesse tipo de coisa", acrescenta o jovem sócio e diretor editorial da Aleph.

Fundada em 1984 por Pierluigi Piazzi, pai de Adriano e entusiasta da ficção científica, a Aleph é, muito provavelmente, a editora que mais cresce no Brasil. "De 2013 para 2014, crescemos 101%. E só este ano, já crescemos mais 110%. Claro que também éramos uma empresa pequena para média, agora somos média", conta.

O motivo desse salto quântico no hiperespaço editorial brasileiro tem nome: Star Wars, claro. "Vencemos uma concorrência pesada entre várias editora para assinar contrato com a Disney pelos direitos de publicar os livros do chamado Universo Expandido de Star Wars no Brasil", diz.

Foi graças a Star Wars, com as 60 mil cópias vendidas de Herdeiro do Império, de Timothy Zahn, que a editora conseguiu cravar seu primeiro lançamento na lista de mais vendidos do Publish News, site dirigido ao mercado editorial.

"Tô feliz da vida que a Aleph relançou esse livro", comemorou o contrabandista espacial Talon Karrde - ou melhor, o tecnólogo terráqueo e cosplayer Antônio Autran, 44 anos, membro do Conselho Jedi local. "Eu o li em 1993, mas estava esgotado", conta.

São fãs como Talon/Antônio que propulsionam a Aleph: "Quando começamos, éramos vistos como loucos, aventureiros. O mantra do mercado editorial era: FC não vende. Mas acreditamos que os bons livros de FC são também bons livros de literatura", defende.

"E a FC é um nicho com fãs tão ardorosos - que tem crescido tanto nos últimos anos -, que o nicho é hoje praticamente um mainstream", observa.

FC = boa literatura

Mas nem só da turma do Darth Vader se fez a fama e a fortuna da Aleph. Em seu catálogo constam os títulos mais significativos dos maiores autores da FC, como a Série Fundação e Eu, Robô, de Isaac Asimov; O Homem do Castelo Alto e Valis, de Philip K. Dick; 2001: Uma Odisseia no Espaço e Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke, e Neuromancer, de William Gibson, entre outros.

"No início, lançávamos esses livros dizendo aos leitores e a imprensa que são grandes livros de literatura - o que de fato são, claro. Só que às vezes se passam no espaço, entre robôs e naves espaciais", disse Daniel, arrancando risos da plateia. "Agora a gente perdeu a vergonha, bate no peito e diz que é FC mesmo", riu.

Após uma instrutiva aulinha de história da FC detalhando todas as suas fases, os editores deram boas pistas do que vem por aí entre este ano e 2016.

Para os fãs de Star Wars, a maré está mais do que boa: por contrato, a Aleph terá de lançar, até o fim de 2016, 30 livros (já saíram sete). Um destaque (a sair) é Como Star Wars Conquistou o Universo, de Chris Taylor, um relato do império erguido por George Lucas e adquirido pela Disney.

Entre os clássicos, teremos Robert A. Heinlein, o único entre os chamados Três Grandes (Clarke e Asimov são os outros dois) ainda não publicado pela editora. "Estranho Numa Terra Estranha (1961), o maior clássico hippie da FC, sai ano que vem", avisou Daniel.

Outro clássico a sair em breve é Eu Sou a Lenda (1954), de Richard Matheson. Fora da FC, a Aleph solta em 2016 Transformer, biografia do poeta maldito do rock Lou Reed, por Victor Brockis. "Esse sai pelo Goya, nosso selo de livros de autodesenvolvimento e espiritualidade", disse Adriano.

