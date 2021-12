Fantasmagoriana traz últimas HQs de Coli

Um dos maiores desenhistas do Brasil (e do mundo, segundo o especialista Gonçalo Jr.), Flavio Colin (1930-2002) tem mais uma parte de sua obra tardia recuperada e lançada com o tratamento que merece. Fantasmagoriana & Outros Contos Sombrios traz, em formato grandão e papel de qualidade, algumas HQs publicadas em revistas independentes produzidas pelo seu último grande parceiro, o roteirista Wellington Srbek, com quem já havia assinado o premiado álbum Estórias Gerais.

Na verdade, o álbum traz justamente a última HQ concluída por Colin: Admirável Mundo Novo, aonde a dupla ecoa o conceito que permeia Do Inferno, de Alan Moore, ao mostrar os males do Velho Mundo (simbolizados em serial killers, igrejas, pestes, etc) desembarcando no Novo Mundo. Um conceito ambicioso, desenvolvido em poucas (e certeiras) páginas.

Arte inconfundível

Como o título já diz, o álbum reúne três HQs de temática sobrenatural: A Companhia das Sombras, Uma Noite no Fim do Mundo e a já citada Admirável Mundo Novo. Em todas, sobressaem-se duas características: a arte personalíssima e inconfundível de Colin e o poder de síntese narrativa de Srbek.

HQ que abre o álbum, A Companhia das Sombras é apresentada pelo roteirista como uma "alegoria da Inconfidência Mineira". Seu início é comum em muitas outras obras de terror: um estranho chega a uma pequena cidade e entra numa taverna. O que acontece depois já é mais incomum - e remete ao mito cristão do Judas traidor.

A Companhia das Sombras foi publicada em 2000, na revista Mirabilia, e premiada com o Trofeu HQMix (categoria Melhor Revista de Aventura e Ficção). Admirável Mundo Novo traz um casal de golpistas no Rio de Janeiro do século 19, que, após um assassinato, vai a um estranho baile de máscaras.

HQ mais extensa do álbum, Uma Noite no Fim do Mundo se passa nos dias de hoje e traz uma critica aos programas de jornalismo sensacionalista da TV. Narra o périplo de um repórter arrogante em meio às superstições populares de uma pequena cidade assombrada.

