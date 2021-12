Famosos repercutem a morte de Gabriel García Márquez

A morte do escritor colombiano Gabriel García Márquez, que faleceu nesta quinta-feira, 17, aos 87 anos, no México, foi muito repercutida entre os famosos nas redes sociais.

A cantora Shakira, também colombiana, prestou uma homenagem ao escritor ao postar uma foto com ele em seu perfil no Instagram com a seguinte legenda:

"Querido Gabo, alguma vez você disse que a vida não é a que se viveu, mas sim a que se é lembrada e como se lembra para contá-la. Sua vida, querido Gabo, recordaremos como um presente único e irrepetível, e como o mais original dos relatos. É difícil se despedir de você, posto que nos tem dado tanto!

Ficará para sempre comigo e com todos que te querem e admiram".

Jean Wyllys foi criativo ao se lembrar do autor. Fez uma frase utilizando títulos de suas obras de sucesso. "A partir de agora, cem anos de solidão e memórias de minhas putas tristes".

Oscar Filho e Marcelo Tas recomendaram a leitura de "100 Anos de Solidão", livro de grande sucesso de García Márquez. Para Oscar, o melhor livro que já leu

Gabriel Garcia se foi... Uma pena. Cem Anos de Solidão é o melhor livro que eu li. Chorei copiosamente no final. — Oscar Filho (@OscarFilho) 17 abril 2014

"O mundo era tão recente que muitas coisas ainda não tinham nome e para as mencionar era preciso apontar com o dedo" #100anosDeSolidão — Marcelo Tas (@MarceloTas) 17 abril 2014

Obrigado, Gabriel García Márquez #100anosDeSolidão — Marcelo Tas (@MarceloTas) 17 abril 2014

A atriz Christine Fernandes e a jornalista Barbara Gancia, apresentadora do programa "Saia Justa", exibido no canal fechado GNT, também lamentaram a morte.

Pra quem não conhecia, por favor, não morram sem antes ler "Cem Anos de Solidão" ao menos. Recomendo com todas as forças! #ripgabo — Christine Fernandes (@fernandeschris) 17 abril 2014

Gabriel G. Marquez - maior escritor latino-americano todos os tempos. Sin duda. Narrativa dele transforma leitor em sonhador, vida em viagem — barbara gancia (@barbaragancia) 17 abril 2014

adblock ativo