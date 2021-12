Famoso nas redes sociais, Allê Barbosa, lança dois livros em evento

O escritor baiano, Allê Barbosa, irá lançar no próximo domingo, 2, dois livros na Livraria Leitura do Shopping Bela Vista, às 17h.

O autor e compositor se tornou conhecido nas redes sociais, onde tem mais de um milhão de seguidores. Será lançado o livro “Quando você for sua, talvez nem queira ser de mais ninguém”, que traz contos, crônicas e poemas sobre temas do universo feminino, como amor, sexo, viagem, amizade e autoestima.

"Você é mais bonita do que pensa, mas isso não tem a ver com o seu cabelo ou o seu corpo. O seu corpo é apenas uma fração da sua beleza e a sua energia é o que vale. Portando, isto é o que lhe manterá sempre viva", destaca o Allê Barbosa.

O outro livro é "Apagou contato, excluiu do facebook, bloqueou no instagram e deu de cara com ele na fila no pão", que também tem assinatura da Editora Solisluna. Durante a tarde o evento terá uma programação musical que conta a Dj Nathy Brandão.

