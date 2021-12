Facetas da personalidade de Sinatra é explorada em biografia

Considerado o grande intérprete de clássicos da canção norte-americana, Frank Sinatra (1915-1998) foi um homem controverso. O indiscutível talento, constantemente aprimorado, renderam-lhe não apenas o epíteto de A Voz. A vocação, aliada a um temperamento egocêntrico, fez com que para muitos ele fosse apenas O Monstro.

Com base nesta dualidade, o romancista e jornalista norte-americano James Kaplan explora as facetas da personalidade do cantor na biografia Frank - A Voz, lançado pela Companhia das Letras.

Trata-se de um livro com 752 páginas, para dar conta da trajetória de um homem que viu uma instituinte cultura de massa nos anos 1930 tomar seus contornos. Mais que isso: mesmo com os altos e baixos da carreira, conseguiu ter a dimensão de um mito.

Deslumbrados - O livro foi concebido a partir de um jantar, em 2004, seis anos após a morte do cantor. Na ocasião, Kaplan estava finalizando uma biografia sobre Jerry Lewis, e conheceu naquela noite várias pessoas que haviam trabalhado com o intérprete.

"Sinatra estava vivo e respirava na conversa daqueles deslumbrados", escreveu ele, lembrando de como o maestro Vinnie Falcone, entre outros, falavam do profissionalismo e vulnerabilidades do artista.

A saga começa exatamente na hora do parto, a fórceps. Foi um trauma que ele levou vida afora e ficou registrada numa cicatriz no lado esquerdo do rosto — no canto inferior do lábio à linha da mandíbula.

Sinatra chegou a contar à filha Tina que, quando tinha 11 anos, foi na casa do obstetra que fez o parto para dar-lhe uma surra. E poucas vezes as fotos produzidas do astro foram feitas nesse ângulo.



Frank herdaria, de certa forma, muito da personalidade da mãe, Natalina Garaventa, chamada de Dolly. Segundo o autor, ele nutriu uma relação de amor e ódio por ela. Chegou uma vez a admitir para Shirley MacLaine: "Ela me deixava apavorado". Eu nunca sabia se odiaria o que eu tinha feito".

Esse sentimento talvez estivesse na base de uma vida sentimental praticamente devotada à infidelidade. A primeira esposa dele, Nancy, que o diga. O livro também conta com minúcias o explosivo caso que ele teve com a atriz Ava Gardner, entre outras.

Show-business - Criado em Hoboken (New Jersey), área da máfia, onde os pais tinham um bar, a biografia explica como o pequeno negócio da família interessava ao crime organizado. Posteriormente, explora a relação do artista com a máfia do show-business.

A delicadeza da narrativa fica por conta de pormenores da formação do cantor, a descoberta da música, a fascinação que tinha pelo rádio, a influência de Bing Crosby e como ele potencializou seu talento.

Para Kaplan, a vida de Sinatra "é de um contínuo desfazer-se, tanto de identidades artísticas como de associados e amigos íntimos que deixavam de ser úteis". Dizer que a ambivalência faz parte de toda personalidade é quase uma redundância, mas que Sinatra foi fundo nesse abismo, isso é incontestável.

